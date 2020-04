Covid-19, i medici morti sono 145

Continuano a morire in prima linea

Di: Redazione Sardegna Live

Prosegue senza sosta il sacrificio dei camici bianchi in Italia. I medici deceduti dall'inizio della pandemia in Italia sono 145 secondo il conteggio della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), che aggiorna costantemente la lista dei decessi includendo medici in attività, medici pensionati e medici pensionati richiamati in attività o comunque impegnati nell'emergenza.

Gli ultimi nomi iscritti all'elenco sono quelli di Silvio Marsili (pediatra in pensione), Oscar Ros (specialista in igiene e medicina preventiva), Manuel Efrain Perez (medico di medicina generale e della continuità assistenziale), Alberto Santoro (medico di medicina generale), Pasqualino Gerardo Andreacchio (chirurgo specializzato in urologia in pensione), Maddalena Passera (anestesista).