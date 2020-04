Lamorgese: "Regolarizzare lavoratori in nero italiani e stranieri"

Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

"Sulla regolarizzazione c’è una valutazione con il ministro dell’Agricoltura e il ministro del Lavoro in tema di lavoro nero che riguarda sia cittadini italiani che stranieri".

Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese rispondendo al question time al Senato.

"In effetti la questione nasce dall’esigenza di trovare una soluzione ai problemi che stanno emergendo nel settore dell’agricoltura come in quello della pesca al fine di sopperire alle carenze dei lavoratori senza pregiudicare la produzione italiana - ha aggiunto -. È un problema che viene sollevato da più settori e che ripercorre analoghe soluzioni fatte negli anni scorsi e che può portare maggiore garanzia della sicurezza pubblica".