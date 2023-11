“Hitler aveva ragione”: prof sospesa per un post contro gli ebrei

L’insegnante ha dichiarato di vivere un momento di forte stress per la guerra Istraele-Hamas

Di: Alessandra Leo

“Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su voi ebrei”: una storia con queste frasi da brivido è stata pubblicata sul proprio profilo Instagram da una docente di matematica della scuola superiore internazionale H-Farm di Roncade, in provincia di Treviso.

La storia è stata rimossa poco circa 10 minuti, ma tante persone l’avevano ormai visualizzata e una studentessa ha provveduto a salvarla per mostrarla ai propri genitori. Lo screenshot è stato diffuso via chat tra le famiglie degli altri studenti, così la professoressa 41enne Hanane Hammoud, nata in Libano, è stata sospesa dall’insegnamento.

Come hanno riportato Il Corriere del Veneto e TgCom 24, la docente ha ammesso ai dirigenti scolastici la pubblicazione, dichiarando di trovarsi in un momento di forte di stress a causa della guerra in corso dal 7 ottobre scorso tra Israele e Hamas, ma la giustificazione non è bastata: “Il messaggio va contro i nostri valori, condanniamo il linguaggio estremista”, ha affermato il preside dell’istituto, come riporta Il Gazzettino.

“La docente, come gli studenti, vengono forniti di tutti gli strumenti per ragionare, e gli insegnanti devono anche essere d’esempio”, ha fatto sapere la dirigenza, come riporta TgCom24.

Sulla questione è intervenuto anche il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara: “Odio razziale e discriminazioni di ogni tipo sono incompatibili con i principi della nostra scuola che è la scuola costituzionale, improntata al rispetto della persona scandisce come ministero metteremo in campo tutte le azioni necessarie a debellare atteggiamenti simili”.

“Quanto riportato è quanto di più lontano ci sia dai valori in cui crede la nostra scuola come la pace, l'inclusività, la tolleranza, il riconoscimento e il rispetto di ogni cultura e religione rimarcano da H-Farm la scuola procederà alla sospensione formale della docente dalle attività lavorative e assumerà tutte le misure necessarie per garantire il benessere della comunità scolastica”, ha detto il ministro.