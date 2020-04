Coronavirus: Fontana, le critiche? Rifarei tutto

Il governatore lombardo: "Ora si deve ripartire, piano di investimenti da 3 miliardi"

Di: Redazione Sardegna Live

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, rivendica tutte le scelte compiute dall'inizio dell'emergenza e lancia la ripartenza della regione.

In un'intervista al Corriere della Sera, il numero uno lombardo commenta: "Mi contesteranno tutto, ma io sono in pace con la coscienza. E ricordiamoci in quali condizioni sono state prese certe decisioni".

Per quanto riguarda la Fase 2 della regione, Fontana ricorda i 'lombard bond' e un piano di investimenti da tre miliardi: "Sono soldi veri, che saranno spesi in tempi brevi e arriveranno a tante imprese".