Gallera: "Riapertura regionalizzata non è strategia migliore"

Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

"Noi ci stiamo affidando ai nostri tecnici e c'è una cabina di regia nazionale di cui noi facciamo parte. Valuteremo, ma penso che tenere insieme il Paese sia la cosa migliore". Una riapertura regionalizzata "non è la strategia migliore". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ospite di Mattino Cinque. È chiaro che le riaperture devono avvenire in sicurezza, non possiamo permetterci che per riaprire si innalzino nuovamente" le curve del contagio.

"Noi - ha aggiunto l'assessore - abbiamo bisogno di far ripartire il prima possibile, ma in sicurezza, il Paese. Io credo che sia più intelligente farlo per categorie produttive che garantiscono la sicurezza". "Probabilmente alcune attività possono partire prima e altre sicuramente dopo", ha detto ancora, aggiungendo: "I dati della Lombardia sono confortanti. Le pressioni sui pronto soccorso sono fortemente diminuite e si iniziano a liberare aree che erano dedicate alle terapie intensive".