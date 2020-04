Pronto soccorso vuoto per la prima volta dopo un mese e mezzo

"Ora torniamo a respirare"

Di: Redazione Sardegna Live

Non più barelle una addosso all'altra, o file di pazienti in attesa o ricoverati. Non più medici sfiniti e infermieri di corsa. Il pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è finalmente vuoto, dopo un mese e mezzo di drammi e dolori. Liberi i corridoi, quasi sgombra la sala d'attesa. Di nuovo nella norma il numero degli accessi.

"Torniamo a respirare - dicono dall'Asst Papa Giovanni -. Lo spiraglio di luce sta diventando qualcosa di ancor più luminoso. Dopo un periodo di fuoco, l'alleggerimento e la diminuzione dei casi e dei ricoveri Covid ci si sta facendo tornare gradualmente a una situazione di quasi normalità".

Nel pieno dell'emergenza il totale dei ricoverati per infezione da coronavirus era arrivato anche a quota 500. Adesso il numero è sceso a 298 (sabato 18 aprile). È una stima che tiene conto dei malati del Papa Giovanni, di quelli del nuovo ospedale da campo allestito in tempi record alla Fiera (43) e di quelli assistiti al presidio di San Giovanni Bianco, in Val Brembana.

Rispetto a un mese fa, inoltre, l'equilibrio tra gli ingressi di pazienti con sintomi da coronavirus e quelli bisognosi di altri tipi di cure si è completamente rovesciato.