Tragedia sfiorata. Tenta di uccidere la compagna, arrestato un 22enne

La vittima, 27 anni, si trova in rianimazione. L'allarme è stato dato da alcuni familiari

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia sfiorata oggi pomeriggio. Un ragazzo di 22 anni ha cercato di uccidere la compagna di 5 anni più grande. Il fatto è avvenuto a Lanuvio, vicino Roma. Il ragazzo al termine di una lite ha ferito con un coltello da cucina la compagna convivente ferendola alla schiena e all'addome.

L’allarme è stato dato da alcuni familiari che vivono vicino e che hanno sentito le urla della donna. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno arrestato il ragazzo con l’accusa di tentato omicidio. La 27enne si trova ora in rianimazione, dopo essere stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico ma non sarebbe in pericolo di vita.