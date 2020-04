Donna nuda si sdraia su auto dei carabinieri

E' stata portata via in ambulanza

Di: Redazione Sardegna Live

Una donna nuda si sdraia sul cofano di un’auto dei carabinieri, prima di venire portata via in ambulanza. Il video, girato il 18 aprile a Borgotrebbia (Piacenza), è divenuto virale sul web.

La scena è stata ripresa dai residenti che hanno assistito alla scena increduli dalle finestre di casa. quanto stava succedendo.

La donna era in evidente stato confusionale, forse dopo aver assunto alcol o droghe. Camminava scalza e nuda e quando ha visto l’auto dei carabinieri vi si è sdraiata sopra. I militari hanno chiamato il 118 e la donna ha cominciato ad aggredire carabinieri e operatori sanitari. Poi è stata trasportata in ospedale per accertamenti.