La strage dei camici bianchi: 131 medici morti in Italia

Elenco delle vittime costantemente aggiornato sul sito della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici)

Di: Redazione Sardegna Live

Continua a salire il bilancio dei medici morti a causa del coronavirus. Camici bianchi in attività o in pensione, e anche pensionati richiamati in servizio per far fronte all'emergenza, specie nei territorio maggiormente colpiti.