Natale: sempre più italiani iniziano i preparativi già da novembre, perchè?

Per 4 italiani su 10 l’inizio degli addobbi e degli acquisti prende ufficialmente il via nel mese di novembre, ma alcuni cominciano a pensarci già tra settembre e ottobre

Di: Redazione Sardegna Live

Quasi due mesi ci separano dal Natale , ma, secondo quanto emerge dai risultati di uno studio realizzato da AstraRicerche su commissione de Il Magico Paese di Natale, una delle principali manifestazioni europee legate al periodo natalizio, c'è chi si prepara alla festività con grande anticipo: per 4 italiani su 10 infatti l'inizio degli addobbi e degli acquisti prende ufficializzare il via nel mese di novembre , soprattutto dopo il ponte di Ognissanti, mentre 1 su 3 comincia a pensarci già tra settembre e ottobre.

Otto italiani su 10 sono soliti addobbare le proprie case con gli oggetti e le decorazioni natalizie, ma tra questi il ​​41%, rispetto a 10 anni fa, afferma di anticipare i preparativi mentre, sul fronte opposto, è solo il 12% che si immerge nell'atmosfera natalizia più tardi rispetto al passato.

I preparativi dal giorno dell'Immacolata in avanti invece, pur restando il periodo in cui la maggioranza degli italiani si dedica agli addobbi, sono in rilasciato: oggi coinvolgono il 56% degli italiani mentre 10 anni fa era il 66%.

Ma cosa spinge le persone ad anticipare il Natale ? Secondo Steve McKeown , psicologo e fondatore della McKeown Clinic: " Benché possa esserci una percentuale di ragioni sintomatiche per cui qualcuno vuole ossessivamente addobbare casa in anticipo, nella maggior parte dei casi si tratta di motivazioni nostalgiche o per rianimare la magia del Natale. In un mondo pieno di stress e ansia la gente associa ciò che è correlato al Natale alla felicità, evocando forti sentimenti legati all'infanzia. Le decorazioni sono semplicemente un'ancora alle emozioni e all'eccitamento di quando eravamo bambini" .

La psicoterapista Amy Morin aggiunge che decorare la casa permette ad alcuni di ricordare i tempi in cui c'era un caro scomparso: " Per chi ha perso qualcuno, le vacanze fanno tornare la mente ai bei tempi passati ".