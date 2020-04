Stella, la cagnolina scappata di casa per andare dal padrone morto per Coronavirus, sarà adottata

Una storia triste che però ha un lieto fine: è raccontata da Sportello Tutela Animali

Di: Alessandro Congia

Lei ha atteso per giorni il rientro del padrone, prima di fuggire verso l'ospedale in cui si trovava. Nel frattempo l'uomo è deceduto, ma il pastore tedesco ha trovato una nuova casa: verrà adottata da un parente del defunto.

Una storia raccontata su Facebook dall'associazione Sportello Tutela Animali: "Dolcissima con gli umani, Stella ha 7 anni e dal giorno in cui hanno portato via il suo padrone non si è data pace: è scappata a cercarlo fino all'ospedale". Stella aveva atteso per giorni il ritorno del suo padrone, prima di scappare dalla casa in cui veniva accudita dai parenti dell'uomo. Una fuga di qualche chilometro per cercare di avvicinarsi il possibile a quella persone che qualche anno prima l'aveva trovata e accolta in casa.

Purtroppo l'uomo non ce l'ha fatta, è stato sconfitto da questo maledetto virus, ma almeno la dolce Stella non rimarrà sola. Come confermato dall'associazione sui social, "verrà adottata da un parente del padrone defunto che si è proposto di occuparsi di lei offrendole una nuova casa e l'affetto di cui ha bisogno, ora più che mai".

La storia triste

(foto tratta da Fb, Sportello Tutela Animali)