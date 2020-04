Coronavirus, oltre 22mila morti in Italia

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

Sono oltre 22mila i morti in Italia nell'emergenza Coronavirus. Nelle ultime 24 ore hanno perso la vita altre 525 persone, per un totale di 22.170 dall'inizio della crisi. I dati sono stati forniti dalla Protezione Civile nel consueto punto stampa. I casi attualmente positivi sono 106.607, con un aumento di 1.189 unità nelle ultime 24 ore. Scende ancora il numero delle persone ricoverate con sintomi: sono 750 in meno rispetto a ieri, per un totale di 26.893.

I dati dell'emergenza in Italia

Continua inoltre a migliorare la situazione nei reparti di terapia intensiva dove si trovano attualmente 2.936 pazienti (-143). In isolamento domiciliare 76.778 persone. I guariti sono in tutto 40.164, di cui 2.072 nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 168.941. In tutto, sono stati eseguiti 1.178.403 tamponi.