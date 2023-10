Uccide a coltellate il padre e ferisce gravemente la madre: arrestato 35enne

L'uomo, in cura per problemi psichiatrici, già in passato aveva aggredito i genitori

Di: Alessandra Leo

Dramma familiare a Nembro, in provincia di Bergamo, dove un 35enne, Matteo Lombardini, ha ucciso a coltellate il padre, di 72, e ferito gravemente la madre, di 66.

La tragedia si è consumata nella serata di ieri, 28 ottobre, nell’abitazione di famiglia. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa attorno all’ora di cena. Il 35enne è stato arrestato e si trova in ospedale, sotto controllo medico e tenuto in osservazione dai militari.

L'uomo, come riporta TgCom 24, era in cura per problemi psichiatrici e già in passato aveva aggredito i genitori.