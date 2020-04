A passeggio con la pecora al guinzaglio, fermato e multato dalla Polizia

E' successo a Palermo

Di: Redazione Sardegna Live

L'uomo è stato fermato con una pecora al guinzaglio in viale Regione Siciliana a Palermo nel corso dei controlli per il rispetto delle normative anti-coronavirus. Il Dettaglio non è sfuggito agli agenti della polizia municipale che lo hanno comunque fermato e multato.