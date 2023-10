Rottweiler cade da finestra e centra passante: grave una donna incinta

La donna è stata portata in ospedale in gravi condizioni

Di: Adnkronos (foto dalla pagina Fb di Monica De Falchi)

"Ora a Via Frattina. Un rottweiler è caduto dal terzo piano e aspettano i soccorsi da un’ora!!!!". A raccontare quanto è accaduto nella popolarissima strada romana è Monica De Falchi che su Facebook posta anche la foto del cane morto. "Che città di mer….!!!!!! Ma i famosi vigili che fanno solo multe dove erano?????" scrive Rita dalla Chiesa a commento del post. "Per favore è possibile sapere nome proprietario?????? Non dite no, perché in via Frattina si conoscono tutti" aggiunge e qualcuno le risponde che è una donna che era presente sul posto. Secondo quanto riporta La Repubblica l'animale, cadendo da una finestra avrebbe centrato una passante. Si tratta di una donna incinta di 28 anni che è stata ricoverata in gravi condizioni all'Umberto I.