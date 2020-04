Coronavirus. Bimbo di 5 anni scappa di casa e fa autostop: voleva abbracciare la mamma infermiera

Mamma e figlio non si vedono da un mese perché la donna lavora in una struttura sanitaria

Di: redazione Sardegna Live

L’emergenza sanitaria sta tenendo lontano da casa la sua mamma, un’infermiera, impegnata nelle corsie di una struttura sanitaria. Ma la nostalgia e la voglia di lungo abbraccio hanno spinto un bimbo di 5 anni di Pordenone a scappare dalla casa dei nonni e fare l’autostop e provare a raggiungere l’ospedale dove lavora la mamma.

I nonni lo avevano appena rimproverato per aver riempito di carta igienica il water. Da qui l’idea della fuga: è uscito di casa di nascosto, è andato in strada e ha fermato un automobilista per chiedergli un passaggio. Il bimbo ha poi raccontato che voleva riabbracciare la mamma. I due non si vedono da un mese perché la donna lavora in una struttura sanitaria di Trieste e lo aveva lasciato dai suoi genitori per evitare qualsiasi rischio di contagio da coronavirus. Sul posto è intervenuta la guardia di finanza che ha riaccompagnato il bimbo a casa.