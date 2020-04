Bonus benvenuto: cos’è e perché è utile

Alla base dell’esperienza di gioco nel gambling c’è quasi sempre una promozione iniziale

Di: Redazione Sardegna Live

Alla base dell’esperienza di gioco nel gambling, ormai, c’è quasi sempre una promozione iniziale che attira particolarmente l’interesse di un nuovo utente, spinto a sperimentare per la prima volta il gioco online. Il bonus di benvenuto è forse il principale sprone che caratterizza l’offerta generale di un operatore del settore, un vero e proprio incentivo sia per gli utenti inesperti sia per i giocatori più navigati. Quando il portale di un bookmaker è autorizzato dall’Agenzia dei Monopoli, quasi sempre indicata come AAMS, la sicurezza e l’affidabilità del bonus sono garantite. Non si tratta di “bonus multipla” ottenibili solo giocando assiduamente, ma di un espediente che consente ai giocatori di divertirsi in libertà tra le tante sezioni di una piattaforma online senza investire soldi veri.

Il più comune e diffuso di questi bonus è probabilmente il bonus di benvenuto sul primo deposito, che moltiplica il primo deposito qualificante sul conto di gioco appena creato, permettendo di spendere la somma promozionale nel gioco. Una volta soddisfatti i requisiti di puntata richiesti dalla promozione, è anche possibile prelevare l’importo del bonus come denaro reale. Bisognerà giocare diverse volte e ottenere degli esiti positivi, dunque. Anche chi non ha mai giocato, pertanto, può iniziare a muoversi nel mondo del betting, a patto di essere maggiorenne. Le regole per usufruire dei bonus di benvenuto sono poche e semplici, ma non ammettono eccezioni. Non è possibile iscriversi più volte al portale di un bookmaker per sfruttare continuamente il bonus. Inoltre, ogni tentativo di manomissione del sistema comporterebbe la cancellazione della promozione, se non addirittura la chiusura dell’account di gioco. Chi si iscrive al sito di un operatore deve necessariamente inviare una copia di un proprio documento di identità al bookmaker, anche in via telematica. Comunicare dati falsi e giocare regolarmente, pertanto, risulta praticamente impossibile.

Un altro tipo di bonus di benvenuto molto apprezzato è quello senza deposito. In questo caso può essere una freebet, cioè una scommessa gratis da piazzare integra, oppure consistere in una somma da scommettere anche con più puntate. Per quanto i bonus benvenuto casino, invece, sono previsti dei giri gratis detti freespins. Il bonus senza deposito può essere conseguito al termine della succitata procedura di verifica dell’identità del giocatore e anch’essi possono essere prelevati man mano che si va avanti con la propria esperienza di gioco. Altri bonus di benvenuto sono utilizzabili invece in un secondo momento, ma sempre all’inizio della propria attività sulla piattaforma, per un periodo di tempo limitato. Basti pensare ai bonus cashback che rimborsano parte delle prime scommesse perse o ai “bonus progressivi” che vengono accreditati in più tranche. Bisognare sempre tenere a mente i limiti di tempo da rispettare, indicati in termini e condizioni, altrimenti il bonus sparirà totalmente dalla disponibilità del giocatore. I bonus di benvenuto sono diversi da operatore a operatore e alcuni sono specifici per gli utenti che giocano dalle app mobile ufficiali del bookmaker di turno. Insomma, la strategia commerciale legata ai bonus di questo tipo sembra davvero fruttifera e pronta ad accontentare tutti i target di giocatori possibili e immaginabili.