Morta a Roma Patricia Millardet, il giudice nella serie tv La Piovra

L’attrice è deceduta al San Camillo per una crisi cardiaca. Aveva recitato in film famosissimi come il Tempo delle Mele 2 e La Piovra

Di: Redazione Sardegna Live

Lutto nel mondo del cinema. È morta all’ospedale San Camillo di Roma l’attrice francese Patricia Millardet. L’attrice, 63enne, era nata a Mont-de-Marsan, nella regione della Nuova Aquitania. A causare la morte della donna sarebbe stata una crisi cardiaca.

In Italia, dove viveva dalla fine degli anni ’80, prima sull’Appia Antica e poi a Castel Gandolfo, si era fatta conoscere al grande pubblico da quando aveva interpretato il coraggioso e incorruttibile magistrato Silvia Conti ne ‘La piovra’, tra il 1989 e il 2001.

Nella sua carriera aveva recitato in moltissime produzioni sia cinematografiche che televisive. Uno dei suoi primi ruoli era stato quello di comparsa nel film ‘Il tempo delle mele 2’ nel 1982. Aveva debuttato nel cinema italiano nell’87, con il film tv di Carlo Lizzani ‘Assicurazione sulla morte’. Mentre nel 1990 aveva recitato in ‘Il sole anche di notte’ di Paolo e Vittorio Taviani. La grande popolarità la raggiunse nel nostro Paese con le serie de ‘La Piovra’ sulla Rai. Uno dei ruoli più recenti interpretati tra il 2001 e il 2003, era stata tra le protagoniste della fiction di Canale 5 ‘Il bello delle donne’.