Blocchi in plexiglass per ogni ombrellone: "Così salveremo il turismo"

L'idea di un'azienda emiliana

Di: Redazione Sardegna Live

Che estate ci aspetta? Si potrà andare in spiaggia? E, se sì, come? Tante le domande che gli italiani si pongono in questi giorni. Le belle giornate invogliano ad uscire e, anche se le restrizioni anti-Covid non lo permettono, la fantasia galoppa. Il sindacato balneari chiede "un'ordinanza nazionale che stabilisca modalità uniche per tutto il territorio". Le aziende, intanto, studiano le migliori opzioni per salvare la stagione

"Una settimana fa - racconta Claudio Ferrari, proprietario della Nuova Neon Group 2 di Serramazzoni (Modena) - abbiamo provato ad immaginare il ritorno in spiaggia. L'idea nasce con il duplice scopo di proteggere ma anche di far ripartire le attività. E secondo noi può funzionare - aggiunge Ferrari mentre illustra i rendering che danno una soluzione al problema del distanziamento in spiaggia - Già siamo al lavoro per realizzare gli schermi per banche, farmacie e così abbiamo pensato di estendere il lavoro anche alle attività commerciali".

L'azienda ha progettato su una spiaggia della riviera romagnola box trasparenti con pareti di plexiglas e profili in alluminio, di 4,5 metri per lato con accessi da un metro e mezzo di ampiezza. Tra le proposte anche quella quella di lasciare tre metri tra un ombrellone e l’altro, ed eventuali ulteriori barriere di plexiglas tra ogni coppia di lettini. "Possiamo realizzare qualsiasi grandezza e forma - conclude Ferrari -. Ma dobbiamo ripartire, già ci sono arrivate diverse richieste sia dai balneari sia dai ristoratori".