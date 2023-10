Suore investono ragazza e non la soccorrono. “Alzati e cammina, non hai nulla”

La giovane è stata ricoverata per due giorni in ospedale

Di: Redazione Sardegna Live - foto da Facebook (Michele Mezza)

Una vicenda singolare quella denunciata da una ragazza di 34 anni originaria del Congo e riportata dal quotidiano La Repubblica.

L’episodio è avvenuto domenica scorsa a Roma: un furgoncino con a bordo un gruppo di suore avrebbe investito sulle strisce la giovane all’incrocio tra viale Quattro Venti e piazza Francesco Cucchi, senza però prestarle soccorso.

“Alzati e cammina, non ti sei fatta niente” avrebbero detto le religiose alla 34enne, che ha scattato una foto alla targa del furgoncino, fornendola poi alla Polizia locale. La versione della ragazza sarebbe stata confermata da alcuni testimoni, tra cui una barista che avrebbe assistito alla scena.

“Non si sono fermate e mi hanno preso sul fianco. Mi hanno detto che non mi ero fatta niente, come se stessi facendo finta”, questo quanto dichiarato dalla giovane che è stata ricoverata per due giorni all’ospedale San Camillo.