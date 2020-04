Coronavirus. Beccato in spiaggia per tre giorni consecutivi: “Pago le multe ma continuo a uscire”

Il bagnante è stato raggiunto dalle forze dell’ordine e in un caso intravisto dall’elicottero

Di: Redazione Sardegna Live

Nonostante i divieti regionali e governativi anti Covid-19 c’è chi li ignora e esce di casa. È il caso di un uomo di Mondello, in Sicilia, che è stato pizzicato per tre giorni consecutivi, nella spiaggia della cittadina a prendere la prima tintarella.

Il bagnante è stato raggiunto dalle forze dell’ordine e in un caso intravisto dall’elicottero che è sceso di quota sollevando un nuvolone di sabbia e costringendo l’uomo ad andare via dalla spiaggia. Il trasgressore alla consegna del terzo verbale emesso dalla polizia avrebbe detto: "Pagherò anche questa, non ho paura del Coronavirus e voglio continuare a prendere il sole".