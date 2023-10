Morto Sergio Staino: il disegnatore di Bobo aveva 83 anni

Di: Redazione Sardegna Live, foto Wikipedia

È morto oggi, in ospedale a Firenze, Sergio Staino. Il giornalista e vignettista, disegnatore e "papà" di Bobo, fu anche direttore dell’Unità. Aveva 83 anni, era ricoverato da qualche giorno per una malattia con la quale combatteva da tempo.

Nato e cresciuto a Piancastagnaio (Siena), dopo essersi laureato in architettura, insegnò educazione tecnica presso vari licei della provincia di Firenze. Successivamente si dedicò al mondo dei fumetti esordendo con Bobo, il personaggio che lo ha reso famoso, vagamente somigliante a Umberto Eco ma dichiaratamente ispirato a sé stesso. Bobo è stato pubblicato per la prima volta nel 1979 sulla rivista Linus diretta da Oreste Del Buono.

Negli anni ottanta collabora con i quotidiani Il Messaggero e l'Unità; nel 1986 fonda e dirige il settimanale satirico Tango e nel 1987 realizza per Rai 3 il programma Teletango. Successivamente, sempre per la Rai, realizza il programma Cielito lindo. Nel 1989 dirige e sceneggia il film Cavalli si nasce, e nel 1992 Non chiamarmi Omar.

Nel 2007 realizza Emme, supplemento settimanale dell'Unità, continuando le sue collaborazioni anche con televisione, cinema e teatro. L'8 settembre del 2016 viene annunciata la sua nomina, a partire dal 15 settembre, a direttore de l'Unità, in affiancamento ad Andrea Romano. Manterrà la carica fino al 6 aprile del 2017. Il 23 maggio, Staino viene nominato nuovamente direttore della testata, carica che mantiene fino alla definitiva chiusura del giornale, il 2 giugno del 2017.

Poi le collaborazioni con La Stampa, Avvenire, Tiscali Notizie e Il Riformista. Oggi la morte.