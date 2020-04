La giornalista di Sky Giovanna Pancheri positiva al Covid19: "Ecco perchè non mi avete più vista in video"

L'inviata racconta in un video cosa è successo: "Ci sono dei sintomi che sono una spia, come la perdita dell'olfatto"

Di: Redazione Sardegna Live

“Buona Pasqua a tutti. Ho aspettato un po' a fare questo video perché speravo di poterlo fare dandovi notizie positive della mia completa guarigione, ma purtroppo oggi ho avuto il risultato del nuovo tampone che ho fatto, quello che arriva 14 giorni dopo la prima diagnosi. Sono ancora alle prese con il Covid19”.

Così la nota corrispondente USA per Sky TG24 Giovanna Pancheri, 40 anni, comunica la sua positività al virus Sars Cov2.

“Ho avuto dei sintomi tutto sommato lievi se si guarda alle immagini drammatiche che arrivano dagli ospedali”, dice l'inviata.

“Ci sono dei sintomi che sono una spia importante – spiega Giovanna Pancheri -. Uno su tutti per me è stata la perdita dell’olfatto. Me ne sono accorta un giorno mentre facevo la doccia, non riuscivo più a sentire l’odore del bagnoschiuma”.

IL VIDEO