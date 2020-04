Coronavirus. In arrivo i fondi per gli straordinari dei militari di Strade sicure

Sottosegretario Difesa, Calvisi: “Una risposta alle aspettative dei militari che stanno fornendo un contributo fondamentale nella lotta al Covid-19”.

Di: Redazione Sardegna Live

“Con l’approvazione di un emendamento, presentato da maggioranza ed opposizione, al decreto Cura Italia in Commissione bilancio del Senato - proposta approvata nella notte di ieri e recepita oggi nel Maxi Emendamento del Governo - si stanziano oltre dieci milioni di euro per elevare da 21 a 40 ore per 90 giorni, a partire dal 17 marzo, il tetto individuale mensile dei compensi per lavoro straordinario per l’operazione Strade sicure”. Lo rende noto il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi.

“L’approvazione di questo emendamento rappresenta una risposta alle aspettative dei militari che stanno fornendo un contributo fondamentale nella lotta al Covid-19”. Calvisi ha aggiunto: “Un ringraziamento va a tutto il Governo per avere compreso l’importanza di questo provvedimento e a tutti i componenti, di maggioranza ed opposizione, della Commissione Difesa del Senato e della Camera poiché con il loro lavoro hanno dato un supporto fondamentale al Ministro Lorenzo Guerini per raggiungere questo risultato”.