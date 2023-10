Sciopero 20 ottobre: a rischio stop treni, mezzi pubblici, aerei, scuola e sanità

Problemi ci potrebbero essere per i treni regionali, anche se nel corso della giornata di domani sono previste due fasce di garanzia

Di: Redazione Sardegna Live

Un altro sciopero nel settore dei trasporti è previsto per venerdì 20 ottobre e riguarderà trasporti pubblici , treni , ma disagi potrebbero presentarsi anche nel settore del trasporto aereo e in quello della sanità , delle scuole e dello smaltimento dei rifiuti.

Per quanto riguarda le ferrovie l'astensione di 24 ore dal lavoro partirà alle 21:00 di stasera e riguarderà il gruppo Fs, Italo e Trenord . Trenitalia nei giorni scorsi ha parlato di possibili cancellazioni o variazioni negli orari, assicurando comunque che circoleranno regolarmente sia le Frecce sia gli Intercity.

Problemi ci potrebbero essere invece per i treni regionali , anche se nel corso della giornata di domani sono previste due fasce di garanzia : dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Autobus, tram e metropolitane saranno interessati dallo sciopero sempre per 24 ore in tutta Italia. A Roma fasce di garanzia da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17.01 alle ore 19.59. A Milano i treni della metropolitana circoleranno fino alle ore 18.00, mentre bus e tram saranno garantiti da inizio servizio fino alle 8.45 e tra le ore 15.00 e le ore 18.00. Nel settore aereo i voli garantiti sono quelli che in partenza dalle ore 7.00 alle ore 10.0 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.