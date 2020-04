Azzannato alla testa dal cane di famiglia: muore bimbo di 8 mesi

La tragedia è avvenuta davanti agli occhi della mamma e della nonna del piccolo

Di: Redazione Sardegna Live

La mamma ha poggiato il bimbo di otto mesi sul prato. Un istante dopo il cane di famiglia, di razza corso, si è avventato sul neonato azzannandolo alla testa. É morto così un bimbo di 8 mesi di Tricase, vicino Lecce. La tragedia è avvenuta davanti agli occhi della mamma e della nonna del piccolo.

Quando è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale locale per il bambino non c'era più nulla da fare. Il referto stilato dai medici é compatibile con il racconto fornito dalle donne. Così come il sopralluogo della scientifica. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia prima di restituire la salma per i funerali.

Per tutta la notte i carabinieri hanno ascoltato le due donne che hanno assistito alla scena e che si erano recate nella casa di campagna per dare da mangiare agli animali.