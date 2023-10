Corona accusa un altro giocatore della Roma: "In tribuna guarda i cavalli"

Il sito dell'ex agente fotografico pubblica un nuovo video

Di: Redazione Sardegna Live

Fabrizio Corona, attraverso il suo sito Dillingernews.it, tira in ballo un altro calciatore della Roma, l'iraniano Sardar Azmoun, il quale, a detta dell'ex agente fotografico e stando ad un video pubblicato, in tribuna allo stadio Olimpico mentre la squadra giallorossa giocava, avrebbe guardato sul telefonino "una corsa di cavalli".

"Difficile dire se sta scommettendo effettivamente o se sia solo un amante delle corse, un semplice spettatore. Di sicuro non guarda la partita", scrive il sito di Corona, che ha da poco pubblicato un video, registrato con un telefonino, nel quale si vede un giovane con un cappello in testa che sta guardando sul cellulare probabilmente una corsa di cavalli. "Starà scommettendo? Ah saperlo! Ecco il video", scrive il sito dell'ex re dei paparazzi, che sostiene pure che quel giovane sarebbe Azmoun. Azmoun, da notizie ufficiali, non risulta affatto coinvolto nell'inchiesta torinese su un presunto giro di scommesse, nella quale sono indagati, tra gli altri, Tonali, Zaniolo e Fagioli, tre dei nomi fatti finora da Corona.

È nota la passione di Azmoun per i cavalli. Il calciatore della Roma possiede infatti una scuderia con 52 cavalli. Questa sua passione era stata raccontata recentemente anche dalla 'Gazzetta dello Sport', sottolineando che l'iraniano vorrebbe coinvolgere anche qualche suo compagno di squadra convincendolo a diventare socio. Una passione che l'atleta ha illustrato anche sui social network dove ha condiviso diverse le foto che lo ritraggono vicino ai cavalli.