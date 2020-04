Una piazza vuota per la Via Crucis del Papa

Francesco: "Sono vicino al dolore del mondo"

Di: Redazione Sardegna Live

Papa Francesco ha celebrato i riti del Venerdì Santo in una Basilica si San Pietro deserta, a causa delle misure restrittive contro il contagio da Covid-19.

Dopo la cerimonia della prostrazione, in serata si è tenuta la Via Crucis tra le luci di una piazza San Pietro vuota. Il Papa, accompagnato da pochi fedeli (medici, carcerati, educatori) ha celebrato il rito che ricorda la Passione di Cristo fino alla morte in croce. Per la prima volta dopo decenni la Via Crucis non si è svolta nel tradizionale scenario del Colosseo, ma nel sagrato della Basilica.

Nelle 14 stazioni della Via Crucis hanno portato la croce Michele, ex detenuto del "Due Palazzi" e oggi piccolo imprenditore, il direttore della casa circondariale padovana Claudio Mazzeo, il vicecommissario della Polizia Penitenziaria Maria Grazia Grassi, un agente della stessa polizia, la volontaria Tatiana Mario e il cappellano don Marco Pozza. Dopo di loro alcuni medici e infermieri del Fondo assistenza sanitaria del Vaticano, in prima linea nel servizio agli ammalati colpiti dall'epidemia.

Papa Francesco ha pregato perché l'umanità non venga lasciata nelle tenebre e non venga abbandonato chi "si mette al servizio degli altri". "Signore non lasciarci nelle tenebre e nell'ombra della morte, proteggici con lo scudo della sua potenza. Dio, difensore dei poveri e degli afflitti, aiutaci a portare ogni giorno il giogo".