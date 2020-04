Coronavirus. Nonno si suicida per la disperazione: “Non vedo mio nipote, non ha più senso vivere”

Non è un caso isolato. Sono tanti gli anziani che, rimasti senza gli affetti durante la quarantena, hanno deciso di togliersi la vita.

Di: Redazione Sardegna Live

Il troppo amore per il nipotino e la disperazione di non poterlo vedere a causa della pandemia e della quarantena forzata hanno spinto un anziano a compiere un gesto terribile. Un uomo di Savona non è riuscito a sopportare la lontananza dal suo nipotino che non vedeva oltre un mese. Così un nonno di Savona ha deciso di farla finita e si è suicidato gettandosi dalla finestra di casa sua, nella cittadina ligure.

Il nonno prima di compiere il tragico gesto ha scritto un biglietto alla famiglia per spiegare il motivo della sua decisione. "Non riesco a vedere il mio nipotino. Non ha più senso vivere così". Poche parole che tuttavia rappresentano il dramma degli anziani, molto spesso costretti a restare soli, per evitare il rischio di contagio.