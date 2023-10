Non inserisce il freno a mano: 40enne muore schiacciata dalla sua auto

Una tragica disattenzione

Di: Alessandra Leo

Filomena La Montagna aveva compiuto 40 anni lo scorso 17 settembre e, secondo quanto riporta Il Corriere, come ogni giorno aveva parcheggiato la sua auto nella solita via per recarsi in una parafarmacia dove lavorava da un mese. Ma oggi una tragica disattenzione le è stata fatale. La donna ha perso la vita schiacciata dalla sua stessa auto, è successo a Casalnuovo, in provincia di Napoli.

Come riporta TgCom24, dopo aver parcheggiato la vettura in salita, Filomena è scesa e si è accorta di non aver inserito il freno a mano, quindi si è lanciata verso la parte posteriore per cercare di bloccare l’auto ed è rimasta schiacciata tra la sua 500 e l'automobile parcheggiata dietro.