Lascia i cani in auto per fare la spesa e due donne li portano via: incastrate dalle videocamere

I due cagnolini sono stati rinvenuti presso l'abitazione di una delle responsabili

Di: Redazione Sardegna Live

Aveva lasciato i suoi cagnolini di razza "spitz" nell'auto, parcheggiata davanti al supermercato, e si era recata a fare la spesa. Una volta terminate le compere, la donna ha scoperto che dentro il mezzo non erano più presenti gli animali, così ha allertato le autorità.

E' successo a Ornago (Monza e Brianza), dove sono subito intervenuti i carabinieri di Bellusco. I militari sono riusciti a rintracciare le responsabili del furto, due donne, e i cagnolini a casa di una delle responsabili.

Dalla visione delle telecamere di videosorveglianza del negozio, infatti, è stato accertato che le due, approfittando della vettura lasciata momentaneamente incustodita con i finestrini leggermente abbassati, hanno forzato i vetri tirandoli ulteriormente giù e prelevando i due animali.

Riconosciuto il volto di una delle responsabili, una 42enne già nota alle forze dell'ordine, gli uomini dell'Arma si sono recati presso l'abitazione, dove i cani sono stati rinvenuti e recuperati all'interno di un cortile.

Gli spitz sono stati restituiti alla proprietaria e, dopo le procedure di controllo e identificazione, la donna trovata in possesso dei cani è stata deferita in stato di libertà per furto aggravato in concorso.