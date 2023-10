Fedez dimesso dall’ospedale. “Ho perso metà del mio sangue”

“Ho dovuto anche fare due trasfusioni, voglio ringraziare tutte le persone donatrici di sangue” ha detto il rapper in un’intervista al Corriere

Di: Redazione Sardegna Live

Fedez è stato dimesso dal Fatebenefratelli di Milano dove era ricoverato dal 28 settembre scorso, quando era andato in ospedale per una emorragia causata da due ulcere intestinali.

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera il rapper ha raccontato quanto avvenuto in queste settimane: “Ho perso molto sangue, la metà di quello che avevo in corpo, ma ora sto meglio”.

Fedez ha raccontato di essersi sentito male poco prima di partire per Los Angeles. “Se non mi fossi accorto di quanto stava accadendo, sarei stato male sull’oceano, su un aereo diretto a Los Angeles, e non so come sarebbe finita” ha detto.

Quindi un ringraziamento speciale. “Ho dovuto anche fare due trasfusioni: oltre a ringraziare i medici, in particolare il dottor Marco Antonio Zappa, le infermiere e gli infermieri del Fatebenefratelli che mi hanno curato, voglio ringraziare tutte le persone donatrici di sangue. Appena tornerò in forze voglio fare qualcosa per l’Avis, per invitare altri a donare sangue; personalmente senza quelle trasfusioni non sarei qui a parlare con lei” ha detto Fedez ad Aldo Cazzullo.

Sempre nell’intervista rilasciata al Corriere Fedez ha spiegato che alla base del problema potrebbero esserci state anche cause legate allo stress. “Dopo la malattia ho avuto seri problemi di salute mentale. Li ho dovuti affrontare, li sto affrontando tuttora. Non ho pudore o vergogna a parlarne. Ho attraversato una depressione acuta e mi ha aiutato tantissimo ascoltare le esperienze altrui, cioè come altri stavano o avevano affrontato una diagnosi nefasta”.