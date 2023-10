Fedez dimesso dal Fatebenefratelli: sta meglio

Fedez è uscito dall'ospedale Fatebenefratelli, dimesso dopo otto giorni di ricovero per emorragie dovuto a una doppia ulcera intestinale

Di: Redazione Sardegna Live, foto profilo Instagram Fedez

Il cantante Fedez è uscito dall'ospedale Fatebenefratelli, dimesso dopo otto giorni di ricovero per emorragie dovuto a una doppia ulcera intestinale. Il padre Franco Lucia e poi, poco dopo le 14, la moglie Chiara Ferragni, lo hanno accompagnato mentre lasciava la struttura.

I valori del sangue del cantante, che nel marzo dello scorso anno era stato operato al San Raffaele per un tumore al pancreas, sono infatti migliorati e quindi può lasciare l'ospedale.

"Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di oggi non sarei qui". Lo ha detto Fedez, con accanto la moglie Chiara Ferragni, uscendo dall'ospedale dove è stato ricoverato per due ulcere e dove ha ricevuto tre trasfusioni.

Fedez sta "bene": così ha detto all'uscita dell'ospedale. "Devo riprendermi ancora un pochino, ho bisogno di riposo, ma sto bene grazie", ha aggiunto ringraziando la moglie Chiara Ferragni. "Ringrazio mia moglie che mi è stata sempre vicino" ha detto prima di salire con lei su un minivan.