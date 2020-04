Coronavirus: 94 medici morti, 26 gli infermieri

Il virus continua a mietere vittime fra gli operatori sanitari

Di: Redazione Sardegna Live

Da quando è iniziata l'epidemia sono 26 gli infermieri deceduti per Covid-19, e 6.549 i contagiati: 1.049 in più rispetto a sabato scorso. I dati sono stati diffusi dalla Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (Fnopi), che sottolinea come nel giro di 48 ore il numero di positivi tra gli infermieri sia pari a un terzo dei contagiati totali. Per la Fnopi quella degli infermieri è la categoria sanitaria che conta il maggior numero di positivi: il 52%.

Anche il numeri dei farmacisti morti continua a crescere. "Nel giro di pochi giorni sei colleghi farmacisti sono deceduti per causa della Covid-19: si aggiungono alla triste lista Patrizio Forti Paolini, Francesco De Donno e Antonio Perani, il primo a Santa Vittoria in Mantenano (Fermo), il secondo a Maglie (Lecce), il terzo a Paratico rescia)", comunicano in una nota le rappresentanze di categoria, Fofi, Federfarma e Sunifar.

Allo stesso tempo continua la strage dei medici: sette decessi sono stati registrati da ieri. In totale sono 94 i decessi come riferito dalla Federazione degli ordini dei medici (Fnomceo), che da settimane riporta l'elenco dei colleghi morti sul suo portale. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, sono 12.681 gli operatori sanitari contagiati in Italia.