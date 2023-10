Coinvolti nell'incidente di Mestre, erano in luna di miele: lei è morta

La coppia croata era sul bus precipitato dal cavalcavia, si erano sposati da venti giorni

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo il matrimonio avevano programmato il viaggio di nozze in una delle città più belle del mondo (Venezia), ma il destino ha scombinato le carte. Tra le ventuno vittime del pullman precipitato ieri sera da un cavalcavia a Mestre c'è anche una giovane donna croata, Antonela Bakovic (una ventina d'anni), che si trovava in luna di miele in Italia con il marito Marko Bakovic, ricoverato in rianimazione a Milano.

A riferire della presenza della coppia sul bus coinvolto nel drammatico incidente è il sito di informazione croato 24Sata.hr, spiegando che si tratterebbe di due giovani provenienti dalla zona di Spalato, in Dalmazia.

All'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove si trova il coniuge della vittima, sono accorsi anche cronisti croati, per avere informazioni sulle condizioni dei loro connazionali coinvolti.