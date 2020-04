Michela Murgia: "I testi di Battiato? minchiate", rivolta sul web

La scrittrice in un video pubblicato su YouTube spara a zero contro il cantautore siciliano

Di: Redazione Sardegna Live

Michela Murgia spara a zero contro Franco Battiato. In un video pubblicato su YouTube, mentre discute con la collega Chiara Valerio, la scrittrice di Cabras sostiene che: "I testi di Battiato sono delle minchiate".

"C'è un misterioso equivoco in forza del quale Franco Battiato gode di un'aura da intellettuale che non ha alcun appoggio sui suoi testi - ha spiegato la Murgia -. Non sappiamo se sia la suggestione indotta dall'uso di parole difficili e geografie esotiche o la fascinazione del misticismo orientale evocato - ma mai dispiegato - nei testi di Fleur Jaeggy. Ci resta però un dubbio: e se il vero gesto intellettuale di Battiato fosse semplicemente l'elettronica?".

Le migliaia di fan del cantautore siciliano in rivolta hanno attaccato pesantemente l'autrice sarda. "Davvero incommentabile", scrive un utente. E ancora: "Murgia, non hai minimamente idea di chi sia Battiato", "Michela Murgia che critica Battiato, è come se il Gabibbo criticasse Pasolini", "Un'occasione sprecata per tacere", "Murgia parlando così di Battiato dichiara solo che lei non capisce, lei non sa, lei non è che una figura intellettuale mediocre".