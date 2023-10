Uccide la madre e il fratello a coltellate: fermato 67enne

L'aggressore è stato portato via in ambulanza con i Carabinieri al seguito

Di: Alessandra Leo

A Vignola, in provincia di Modena, un uomo ha ucciso a coltellate la madre, di 88 anni, e il fratello, di 66. La drammatica notizia è stata riportata da TgCom24.

A fare la terribile scoperta all'interno di un'abitazione in cui si è consumato il duplice omicidio sono stati i Carabinieri, accorsi sul posto dopo l’allarme lanciato dai vicini di casa, riferendo di aver sentito urla, in quanto era in corso una violenta lite.

L'aggressore, 67 anni, è stato portato via in ambulanza con i Carabinieri al seguito: non sarebbe in pericolo di vita.