Festeggiano le nozze e scappano senza pagare il ristorante: novelli sposi ricercati

Il ristoratore li ha denunciati per "insolvenza fraudolenta"

Di: Alessandra Leo, foto simbolo

Circa 8mila euro di banchetto di nozze, a cui erano presenti circa 70 persone, che non sono stati saldati. Anzi, i novelli sposi sono letteralmente scappati all’estero in luna di miele evitando di pagare il conto in un noto ristorante della Ciociaria.

Il titolare aveva ricevuto solo poche centinaia di euro di acconto durante la decisione del menu, e il giorno del matrimonio avrebbe dovuto ricevere il saldo, ma ha atteso invano per poi ritrovarsi senza il banchetto pagato. Si è rivolto quindi ai Carabinieri denunciando la coppia per "insolvenza fraudolenta".

I militari della caserma di Ferentino, come riporta TgCom24, si sono messi al lavoro ricostruendo i movimenti della coppia: dopo il matrimonio i due hanno preso un aereo per Francoforte assieme ai genitori del marito e si pensa che possano recarsi in Polonia, dove vivono i genitori della moglie.

Lo sposo è un imprenditore edile 40enne del posto, mentre la sposa è una 25enne con passaporto polacco ma da tempo residente a Roma.