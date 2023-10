Non fa copiare i compiti: le compagne l’aspettano all’uscita per picchiarla e filmarla

“I fatti sono accaduti in una zona distante dall’edificio scolastico, quindi non è di nostra pertinenza prendere provvedimenti”, ha fatto sapere il preside dell’istituto

Di: Alessandra Leo, foto simbolo

Non ha fatto copiare i compiti in classe, così le sue compagne l’hanno attesa all’uscita da scuola per picchiarla e filmare tutta la violenza con gli smartphone. L’assurda vicenda si è verificata a Cesena, fuori dall'Istituto Versari Macrelli, dove la sfortunata studentessa è stata presa a calci e pugni e tirata per i capelli, finché non è caduta a terra. Nel video si vede che l’aggressione ha avuto luogo su un marciapiede a ridosso di una strada molto trafficata, in cui passano anche mezzi pesanti, per cui tutto era ulteriormente pericoloso.

Il filmato ha girato sul web arrivando anche al preside dell’Istituto Macrelli, Giuseppe Messina, che però, ha fatto sapere di essere impossibilitato a prendere provvedimenti contro le bulle, in quanto “i fatti sono accaduti in una zona distante dall’edificio scolastico, quindi non è di nostra pertinenza prendere provvedimenti. Possiamo farci poco”. Come riporta Leggo, attualmente non sarebbe stata sporta neanche denuncia da parte della ragazza picchiata.