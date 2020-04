Salvini: "Riaprire le chiese per la messa di Pasqua"

Il leader della Lega: "Non vedo l’ora che la scienza e anche il buon Dio sconfiggano questo mostro"

Di: Redazione Sardegna Live

"Non vedo l’ora che la scienza e anche il buon Dio, perché la scienza da sola non basta, sconfiggano questo mostro per tornare a uscire", parola di Matteo Salvini, che ne L'Intervista a Maria Latella, su Sky Tg24, aggiunge: "Ci avviciniamo alla Santa Pasqua e occorre anche la protezione del Cuore Immacolato di Maria. Sostengo le richieste di coloro che chiedono, in maniera ordinata, composta e sanitariamente sicura, di farli entrare in chiesa. Far assistere per Pasqua, anche in tre, quattro o in cinque, alla messa di Pasqua".

"Si può andare dal tabaccaio perché senza sigarette non si sta - aggiunge il senatore -, per molti è fondamentale anche la cura dell’anima oltre alla cura del corpo. Spero che si trovi il modo di avvicinare chi ci crede. C’è un appello mandato ai vescovi di poter permettere a chi crede, rispettando le distanze, con mascherine e guanti e in numero limitato, di entrare nelle chiese come si entra in numero limitato nei supermercati".

"La Santa Pasqua - conclude Salvini -, la resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, per milioni di italiani può essere un momento di speranza da vivere".