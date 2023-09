Fedez ricoverato. “Ho avuto un’emorragia, i medici mi hanno salvato la vita”

Il rapper racconta l'accaduto in una storia Instagram

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo ore di apprensione anche da parte dei fan, Fedez racconta con una storia Instagram il motivo per cui è stato ricoverato nelle scorse ore.

La notizia si era diffusa in seguito al ritorno d’urgenza della moglie Chiara Ferragni dalla settimana della moda a Parigi. L'influencer aveva parlato di una non meglio precisata "emergenza", ma in breve tempo si era capito che il tempestivo ritorno in Italia era dovuto ad alcuni problemi di salute del marito.

"Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti – si legge su una storia condivisa da Fedez dopo alcune ore –. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna".

"Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”, conclude il rapper.