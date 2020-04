Nonna Ada, a 104 anni, ha sconfitto il coronavirus

Una storia a lieto fine che arriva da una Rsa di Biella

Di: Redazione Sardegna Live

Sono giorni di preoccupazione e incertezza nelle case di riposo e Rsa d'Italia. Non si contano le strutture travolte dai contagi, migliaia di anziani ammalati e uccisi dal coronavirus.

Per fortuna, da Biella, arriva una storia a lieto fine. Ada Zanusso, 104 anni, ha sconfitto il Covid-19. L'anziana ospite della Residenza Maria Grazia di Lessona, è risultata positiva insieme ad altri ospiti della struttura alcuni dei quali purtroppo non ce l'hanno fatta. Nonna Ada, invece, può tornare a sorridere. Di origine veneta, si è trasferita a Biella con la famiglia alla ricerca di una maggiore stabilità lavorativa ed economica. Una vita intensa che non le ha risparmiato qualche dolore. Dopo la rottura di un femore il trasferimento nella struttura dove si è ammalata.

Ora l'anziana signora non vede l'ora di riabbracciare la sua famiglia. "Si alza già dal letto e si mette sulla sedia - racconta la dottoressa che la segue -. E non ha perso nulla della sua lucidità e della sua intelligenza. La sua guarigione è una grande gioia e una ricompensa per tutti coloro che l’hanno accudita in questi giorni difficili".