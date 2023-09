Rivela di essere gay, il padre lo minaccia di morte

“Pubblicherò tutte le tue foto da travestito su Facebook, ti renderò la vita impossibile” avrebbe detto l’uomo

Di: Redazione Sardegna Live

Vessazioni fisiche e psicologiche nei confronti della moglie e del figlio, soprattutto dopo che quest’ultimo aveva rivelato la sua omosessualità. Per questo un uomo di 57 anni è stato arrestato a Foggia.

“Tu sei gay, pubblicherò tutte le tue foto da travestito su Facebook, ti renderò la vita impossibile. Io ti ammazzo, ti taglio la testa”, queste alcune delle gravi minacce che l’uomo avrebbe rivolto al figlio. Ora è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia dagli agenti della Questura del capoluogo pugliese.

Stando a quanto ricostruito nell'ordinanza di custodia cautelare, i litigi sarebbero prima insorti per futili motivi e sarebbero poi diventati insostenibili quando il figlio ha svelato la propria omosessualità. “Il padre, non accettando l'orientamento sessuale del ragazzo, gli avrebbe rivolto gravi minacce di morte, estendendole anche alla madre per il solo fatto di sostenere le scelte di vita del figlio” si legge in una nota della Questura.