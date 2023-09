Viene dimessa dall’ospedale e a casa il marito l'accoltella: “Non volevo soffrisse”

La donna è morta dopo ore di agonia

Di: Alessandra Leo, foto d'archivio

La 77enne Manuela Bittante, la scorsa domenica era stata appena dimessa dall’ospedale, quando è stata uccisa a coltellate dal marito Sergio De Zen, nella loro abitazione in provincia di Treviso, dove la donna era tornata sabato scorso dopo un lungo ricovero a seguito di un ictus che l’aveva colpita durante l’estate. La drammatica notizia è stata riportata da Fanpage.

La 77enne è morta a causa delle gravi ferite riportate, nella notte tra domenica e lunedì all'ospedale di Treviso dove era stata trasportata ieri in condizioni disperate. L'uomo era sicuro di aver ucciso la moglie quando si è costituito in caserma raccontando i fatti, ma all’arrivo dei militari e del 118 la donna era ancora viva ed è stata ritrovata in una pozza si sangue dai carabinieri.

Il marito 74enne è ora rinchiuso in carcere. Già accusato di tentato omicidio aggravato, ora la sua posizione si è aggravata e dovrà rispondere di omicidio. Il movente del delitto, come ha spiegato l’uomo, sarebbe legato alla malattia della donna: "Sono stato io, la situazione era diventata per me insostenibile", ha detto il marito della vittima. Sotto sequestro l'abitazione e l’arma che l’uomo avrebbe impugnato per l’omicidio, trovata in casa dai carabinieri.