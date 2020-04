L’Ordine dei Giornalisti denuncia Barbara D’Urso per “esercizio abusivo professione”

Il presidente dell’Ordine dei Giornalisti annuncia l’esposto: “Ora basta denunceremo chi non rispetta le regole”

Di: Redazione Sardegna Live

Il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Enzo Iacopino, annuncia con un post pubblicato su Facebook, che presenterà un esposto “a due Procure della Repubblica (Milano e Roma), all’Agcom, al Garante per la protezione dei dati personali e al Comitato Media e minori” contro la conduttrice Barbara D’Urso. Secondo il presidente, il volto di Canale 5 pur non essendo iscritta all’albo, “compie un’attività specifica della professione senza rispettare le regole” e “con negative ripercussioni sull’immagine di quest’ordine”. All’origine della decisione dell’ordine un’intervista che la conduttrice di Domenica Live ha fatto ad un amico di Elena Ceste, la donna scomparsa il 24 gennaio e trovata morta a metà ottobre nell’Astigiano. L’intervento è stato aspramente criticato sul web per le ripetute illazioni sulle relazioni della vittima.

Questa notizia arriva dopo la petizione avviata qualche giorno fa, firmata da oltre 250 mila persone, per richiedere la chiusura dei programmi condotti dalla D'Urso.

Iacopino scrive: Basta soubrette, ora le denunciamo. Senza distinzioni di genere (il sinonimo al maschile non lo conosco) o di reti sulle quali si esibiscono. L’informazione è materia delicata. Basta con l’occhio umido e la recitata partecipazione alle tragedie. Basta con il dolore come ingrediente dello spettacolo per fare audience.

Basta con le banalità/bestialità dispensate a piene mani, soprattutto nelle tv, da chi si preoccupa solo di come aumentare il personale compenso, passando sopra a diritti e sentimenti (Sarah Scazzi, Yara Gambirasio, Melania Rea, Melissa Bassi e, da ultimo, Elena Ceste: tanto per citare alcuni casi e tutti coloro i quali a queste vicende sono collegati), anche di persone estranee alle vicende che possono avere un interesse pubblico.

L’esecutivo dell’Odg nazionale ha deciso che, senza eccezione alcuna, denuncerà alle magistratura per esercizio abusivo della professione giornalistica quanti galleggiano sul diritto dei cittadini all’informazione, senza dover rispondere a quelle regole deontologiche che impongono precisi doveri ai giornalisti».