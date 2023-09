Anche Papa Francesco saluta Napolitano in camera ardente

Visita a sorpresa del Santo Padre

Di: Redazione Sardegna Live

A sorpresa, anche Papa Francesco ha visitato la camera ardente allestita in Senato per Giorgio Napolitano.

Mentre la folla continuava ad entrare in sala Nassiriya di Palazzo Madama per rendere omaggio all'ex capo di Stato, l'auto del Papa è stata parcheggiata davanti all'ingresso di Palazzo Madama. Gli assistenti parlamentari sono arrivati subito per portare una sedia a rotelle per fare entrare il Santo Padre più comodamente dall'ingresso di corso Rinascimento. Una volta entrato, il Santo Padre si è però alzato per salutare i familiari e rendere omaggio al feretro dell'ex capo di Stato.

Papa Francesco, come riferito dal Vaticano, si è recato alla camera ardente allestita per Napolitano "per esprimere, con la presenza e la preghiera, il suo personale affetto a lui e alla famiglia, e per onorare il grande servizio reso all'Italia".