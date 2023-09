Napolitano, stamattina apre al Senato la camera ardente

Presenti all'apertura il presidente della Repubblica Mattarella e il presidente del Senato La Russa

Di: Redazione Sardegna Live

Aprirà stamattina alle ore 10 in Senato la camera ardente del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Saranno presenti il presidente della Repubblica Mattarella e il presidente del Senato La Russa.

Dalle 11 l'accesso sarà aperto a tutti fino alle 18 e poi dalle 10 alle 16 di lunedì. Il feretro è arrivato intorno alle 9 a Palazzo Madama. I funerali del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano si svolgeranno martedì prossimo alla Camera con una cerimonia laica. Come disposto dal sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano, per Napolitano si celebreranno le esequie di Stato. Non sarà necessario, dunque, convocare un Cdm straordinario: il giorno delle celebrazioni delle esequie di Stato sarà dichiarato lutto nazionale.

"Le esequie di Stato civili del Presidente Napolitano si terranno martedì 26 settembre, alle ore 11:30, nell'Aula della Camera dei Deputati - Palazzo Montecitorio, e saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 1 e su maxi-schermi appositamente predisposti in Piazza del Parlamento", avvisa una nota di Palazzo Chigi.