Meloni ricorda Salvo D'Acquisto a 80 anni dalla morte: "Eroe italiano da non dimenticare"

"Il vicebrigadiere ucciso a 22 anni per salvare decine di innocenti dalle SS"

Di: Redazione Sardegna Live

La premier Giorgia Meloni ha ricordato il carabiniere Salvo D'Acquisto a 80 anni dalla sua morte con una frase dello stesso militare ucciso dalle SS: "Se muoio per altri cento, rinasco altre cento volte: Dio è con me e io non ho paura!".

"80 anni fa - ha scritto Giorgia Meloni su Instagram - il sacrificio del Vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri, Medaglia d’oro al valor militare, Salvo D’Acquisto. A soli 22 anni diede la sua vita per salvare decine di innocenti presi in ostaggio dalle SS e ormai sicuri di essere fucilati. Un Eroe italiano che non vogliamo dimenticare".

Salvo D'Acquisto, carabiniere napoletano classe 1920, il 23 settembre 1943 si sacrificò per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della seconda guerra mondiale. È attualmente riconosciuto dalla Chiesa Servo di Dio ed è in corso il suo processo di beatificazione.