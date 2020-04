Business, com'è cambiata la logistica negli ultimi anni?

Ottimizzare le funzioni e la gestione del magazzino e dotarsi dei prodotti giusti, possono fare la differenza per garantire il successo del business.

Di: Redazione

La logistica ha subito un profondo processo di trasformazione in questi ultimi anni, sia per l'avvento dei colossi dell'e-commerce, che hanno cambiato le modalità di produzione e di distribuzione, sia per lo sviluppo di nuove tecnologie.

Da un lato quindi i clienti sono più esigenti e vogliono articoli e prodotti personalizzati secondo le loro necessità; d'altro lato le tecnologie digitali, in particolare l'intelligenza artificiale ed il cloud, hanno migliorato la supply chain logistica.

In seguito alla crescita esponenziale degli e-commerce, sia piccoli che grandi, la logistica e la gestione dei magazzini negli anni a venire acquisiranno una centralità strategica sempre maggiore.

Innanzitutto una migliore efficienza degli ordini eleva il grado di soddisfazione dei clienti, condizione che consente di vendere di più ed aumentare la brand awareness.

Lo stesso imballaggio ed il packaging diventano punti cruciali per guadagnare punti agli occhi dei consumatori.

Non è un caso che sta aumentando la richiesta di scatole personalizzate su misura, tra i servizi di punta del gruppo RAJA, leader a livello europeo per il settore.

Ogni cliente ha l'opportunità di scegliere le dimensioni delle scatole più indicate al proprio settore, ottimizzando quindi lo spazio in magazzino e rendendo più facile e produttivo il lavoro dei dipendenti.

Sono evidenti i vantaggi anche da un punto di vista di marketing, poiché è possibile personalizzare ogni scatola con il logo del proprio brand.

Il brand RAJA si fa apprezzare per i numerosi servizi offerti come Imballa smart, una selezione di imballaggi pratici ed innovativi da customizzare con loghi e colori, per rispondere alle esigenze dei clienti e rendere il pacco più accattivante anche da un punto di vista estetico.

Al packaging ed agli imballaggi si affiancano poi le nuove innovazioni tecnologiche, che contribuiscono a migliorare l'intero processo produttivo e di distribuzione.

Con l'ausilio di apposite strumentazioni all'avanguardia è inoltre possibile analizzare i dati in tempo reale e in base ad essi, stabilire le mosse e le strategie future.

Con appositi software e piattaforme basate sull'intelligenza artificiale e sul machine learning è più comodo gestire e coordinare tutte le attività di magazzino in un solo sistema.

Si riduce così il tempo di attesa e di giacenza delle merci, che altrimenti rischierebbero di deperire o comunque di essere svalorizzate a causa dell'azione usurante del tempo, della polvere o dell'umidità in magazzino.

Risulta quindi più facile pianificare le scorte di magazzino e organizzare in maniera mirata ed oculata le risorse economiche ed umane da destinare alla consegna dei prodotti.

Tutti questi vantaggi hanno un impatto positivo sul budget dell'azienda che può ridurre i costi di produzione e di conseguenza vendere i prodotti a prezzi più competitivi.