Muore mentre cerca di salvare i suoi cavalli dalle fiamme

È ancora emergenza incendi in Sicilia

Di: Alessandra Leo, foto LaSiciliaWeb

È ancora emergenza incendi in Sicilia, dove continuano a imperversare le fiamme e Vigili del fuoco, volontari della Protezione civile, forestali e agenti delle forze dell’ordine non si fermano da oltre 48 ore.

A Cefalù, dove il fuoco è arrivato a ridosso di un albergo ancora molto affollato nonostante l’alta stagione sia ormai terminata, una 42enne palermitana è morta nel tentativo di salvare i suoi cavalli dal fuoco. Come riporta LaSiciliaWeb, la donna si era recata disperatamente con il padre e il fratello presso la stalla assediata dalle fiamme per mettere al sicuro i loro amatissimi animali.

Il corpo senza vita della donna è stata ritrovato in un canalone vicino all’autostrada e non è ancora chiaro se sia morta bruciata o soffocata dal fumo. Ben 700 turisti sono stati evacuati dall’hotel per essere trasferiti al palazzetto dello sport.

Quella appena trascorsa è stata una terribile notte di fuoco in tutto il Palermitano, dove le fiamme si sono spinte fino alle abitazioni.